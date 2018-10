Jan Wolsheimer nieuwe directeur MissieNederland

Jan Wolsheimer (48) is de nieuwe directeur van MissieNederland. Dat heeft de organisatie maandag bekendgemaakt.

Wolsheimer was jarenlang voorganger van een CAMA-gemeente in Woerden. Ook is hij bestuurslid van CAMA Zending. MissieNederland is voor Wolsheimer geen onbekende organisatie. Eerder was hij al betrokken bij verschillende activiteiten van de missionaire organisatie en dacht hij mee rondom de fusie van de Evangelische Alliantie (EA) en Evangelische Zendingsalliantie (EZA) tot MissieNederland.

Tot eerder dit jaar werd de organisatie geleid door ds. Jan Wessels en Adri Veldwijk. Beiden gaven eerder leiding aan de gefuseerde organisaties.