Jan Kranendonk (47) directeur HGJB

Jan Kranendonk uit Wekerom is aangesteld als directeur van de HGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond) in de Protestantse Kerk in Nederland.

Dat maakte de HGJB donderdag bekend.

Kranendonk (47) is momenteel directeur van een basisschool in Kootwijkerbroek. Hij woont in Wekerom en is daar jeugdouderling in de hervormde gemeente. Kranendonk en zijn vrouw hebben vier dochters en twee pleegkinderen.

Kranendonk start op 1 april met zijn werkzaamheden bij de HGJB. Hij is de opvolger van interim-directeur Gert-Jan Baan. Die gaf na het vertrek van Roel Boogaard in januari vorig jaar leiding aan de jongerenorganisatie.