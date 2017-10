Jacobuskerk als eerste van vijf rooms-katholieke kerken Utrecht gesloten

In de Jacobuskerk in de Utrechtse wijk Zuilen is zondag de laatste viering gehouden. De rooms-katholieke kerk is de eerste van vijf kerkgebouwen die gesloten zullen worden.

In 2016 besloot de Utrechtse parochie dat er vijf kerken moeten worden verkocht omdat er te weinig kerkgangers zijn. Het gaat om de Sint-Josephkerk (Draaiweg), Sint-Jacobuskerk (Prins Bernhardplein), Sint-Dominicuskerk (Palestrinastraat), Sint-Antoniuskerk (Kanaalstraat) en de Nicolaas-Monicakerk (Boerhaaveplein).

Deze week is de Jacobuskerk als eerste officieel ontwijd. De banken en het orgel worden uit het gebouw verwijderd.

De Jacobuskerk is gekocht door de Best Life Church. De gemeente gaat het pand verbouwen voor haar diensten met veel muziek en multimedia. De Best Life Church is onderdeel van het Hillsong Netwerk en lid van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE).

De Jacobuskerk is in 1957 in gebruik genomen. De kerk werd zestig jaar geleden gebouwd naar een ontwerp van de architecten H. W. en G. H. F. Valk.