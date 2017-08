Jacob Cats zag komeet tijdens Dordtse synode

De stichting Kunst- en Cultuurroute Midden Walcheren (KCRMW) zal in 2018 aandacht besteden aan Jacob Cats. Dat gebeurt in overleg met een afvaardiging uit de gemeente Dordrecht, de stad waar hij als pensionaris werkte.

Aan de gemeenten Middelburg, Veere en Schouwen-Duiveland is een brief verstuurd met het verzoek om volgend jaar aandacht aan Cats te geven. Het is dan precies 400 jaar geleden dat de raadspensionaris Jacob Cats (1577-1660) debuteerde als dichter. In 1618 verschenen de eerste dichterbundels: ”Sinn’ - en Minnebeelden” en ”Maechden-plicht”. Cats werd er de beroemdste dichter van zijn tijd door. De Dordtse Statenbijbel en werk van Cats lagen in veel huiskamers naast elkaar.

Cats wordt het thema waarover kunstenaars en exposanten van de KCRMW een werk maken tijdens het herdenkingsjaar, zegt voorzitter Jaap Boon. „Als leidraad mogen ze kiezen uit een gedicht of, nog beter, een citaat van Jacob Cats.”

De Dordtse journalist Hans Berrevoets hield in 2016 zes Catslezingen bij het buitenverblijf van de dichter in Grijpskerke. Hij is betrokken bij de voorbereiding van de herdenking. „Jacob Cats was een zeer veelzijdig mens die liever de politieke weg ging dan hoogleraar te worden in Leiden”, zegt Berrevoets. „Het Catshuis, de woning van de premier, was in de Haagse tijd zijn buitenverblijf.”

Wat is er van zijn buitenverblijf in Grijpskerke over?

„Helaas niet veel meer. Het was tijdens zijn Zeeuwse tijd op Walcheren zijn buitenverblijf. Daarvoor was het onderdeel van een klooster dat in Middelburg de hoofdvestiging had.

Nog een klein monument, zichtbaar vanaf de weg, herinnert aan zijn buitenverblijf. De bewoner van de naastgelegen boerderij, Anton Maljaars, probeert Cats’ verleden zichtbaar te maken.”

Hoe ziet u zijn nationale betekenis?

„Jacob Cats was de belangrijkste ambtenaar van de Republiek en werd ook als ”vadertje Cats” bekend. Dat komt mede doordat hij 83 jaar werd. Cats maakte landelijke carrière via de toen prominente koopmansstad Dordrecht. Hij werkte er in de jaren 1623-1636 als pensionaris.”

Cats zag een indrukwekkende komeet op 27 november 1618. Wat heeft hij daarover gezegd?

„De komeet werd door hem als teken van boven gezien.”

Lees ook in Digibron:

De laatste uren van Jacob Cats (De Saambinder, 23-04-2015)

Het vingertje van Jacob Cats : Lessen van de dichter passen niet bij de autonome mens (Protestants Nederland, 01-11-2010)

De steert-sterre van Vader Cats (Reformatorisch Dagblad, 28-10-2008)

Aenmerckinghe op de tegenwoordige steert-sterre (Theologia Reformata, 01-06-1987)