Het ”Jaarboek van de Protestantse Kerk in Nederland 2019” komt niet meer publiek beschikbaar. Reden is de nieuwe privacywet.

Dat heeft een woordvoerder van de Protestantse Kerk in Nederland maandag gezegd.

Het jaarboek met gegevens van alle predikanten, scriba’s en classes verscheen voor het laatst in 2015. De nieuwe uitgave is nu alleen voor intern gebruik. Het Nederlands Dagblad meldde zaterdag dat andere kerken in Nederland hun jaarboek wel te koop blijven aanbieden.