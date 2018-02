Jaar na ontvoering nog geen spoor van Maleisische pastor

Het lijkt op een scène uit een film, maar dat is het allerminst. Bewakingsbeelden tonen hoe de Maleisische pastor Raymond Koh wordt klemgereden en gekidnapt. Al een jaar is niets meer van hem vernomen.

Het was vorige week dinsdag precies een jaar geleden dat voorganger Raymond Koh ontvoerd werd. Op een filmpje op internet is te zien hoe dat in zijn werk ging.

Koh rijdt op 13 februari 2017 nietsvermoedend in zijn auto als drie grote terreinwagens opdoemen. Van voren, van achteren en van de zijkant wordt hij klem gereden. De pastor probeert nog weg te komen door gas te geven. Hij botst tegen de auto voor hem. Dan slaat een van de zeker vijftien mannen die uit de terreinwagens zijn gestapt, een raam van de auto van de predikant in. Koh wordt uit het voertuig gesleurd en meegenomen. De hele operatie duurt slechts veertig seconden.

Onderzoek

Een jaar na de ontvoering is er nog geen teken van leven van Koh ontvangen. De Maleisische politie heeft ook nog niet veel vooruitgang geboekt in het onderzoek naar de verdwijning van de predikant. Eén verdachte is aangehouden. Hij zou in een van de drie terreinwagens hebben gezeten, maar ontkent iets met de kidnap te maken te hebben.

Volgens inspecteur-generaal Khalid Abu Bakar van de Maleisische politie worden drie scenario’s onderzocht: dat een persoonlijke kwestie de reden is waarom de pastor is ontvoerd, dat extremisten hem te grazen wilden nemen of dat hij ontvoerd is om losgeld te vragen.

Christenen in Maleisië vrezen dat de motieven voor de ontvoering liggen in de godsdienstige sfeer. Pastor Koh was in 2011 namelijk het middelpunt van een rel waarbij christenen ervan werden beschuldigd dat ze moslims tot bekering dwongen. In die periode werd een doos vol kogels met een handgeschreven doodsbedreiging erin bij het huis van Koh afgeleverd.

Ondanks dat de ontvoering van Koh ook in Maleisië de nodige aandacht trekt, is de verdwijning niet uitzonderlijk. In het land zijn dagelijks ontvoeringen. Eind 2016 waren er ook twee opmerkelijke verdwijningen. Activist Amri Che Mat, die protesten organiseerde tegen het sociale beleid van de overheid, was in november van dat jaar ineens spoorloos. In dezelfde maand verdwenen ook een andere pastor, Joshua Hilmi, en zijn vrouw Ruth.

Een jaar na de ontvoering van Koh riep zijn vrouw, Susanna Liew, vorige week de ontvoerders op om haar man te laten gaan. Ook gaf ze de politie er van langs, die nauwelijks iets zou laten horen over de voortgang van het onderzoek. Anderzijds toonde ze zich dankbaar voor het medeleven dat ze krijgt vanuit de samenleving.

Aanvallen

Hoewel Maleisië een moslimland is, kunnen christenen zich relatief vrij bewegen. De ontvoering van pastor Koh lijkt echter te passen in de trend dat het land steeds meer wordt beïnvloedt door fundamentalistische stromingen in de islam. Ook de overheid stelt zich richting kerken minder welwillend op (zie kader). De Raad van Kerken in Maleisië maakt zich daar zorgen om. In de praktijk blijkt het aantal incidenten rond kerken toe te nemen, aldus de raad. Zo raakten op nieuwjaarsdag drie kerkgangers van een lutherse kerk in Petaling Jaya gewond door vuurwerk dat naar het bedehuis werd geworpen. Een week later werd een benzinebom gegooid naar het gebouw van een methodistengemeente in Kota Bahru, in het noordoosten van Maleisië.

Volgens de algemeen secretaris van de Maleisische Raad van Kerken, dr. Hermen Shastri, stelt de politie dat de explosie bij de lutherse kerk een incident is. De aanval op de methodistenkerk zou echter een radicaalislamitische achtergrond hebben. Shastri zegt dat de Raad van Kerken de politie er toe heeft opgeroepen tot meer waakzaamheid rond godsdienstige centra tijdens religieuze festivals en in de vakantieperiodes.

Kerk onterecht beschuldigd

„Kerken verspreiden nepnieuws en leugens over de regering.” Dat stelde de Maleisische minister Tengku Adnan Tengku Mansor begin februari. Na kritiek stelde Tengku Mansor niet juist geciteerd te zijn. Hij had bedoeld te zeggen dat kerken juist moeten voorkomen dat ze een centrum worden van nepnieuws. „Gebruik de kerk als een plaats om Gods wil te verspreiden, niet je eigen wil of je visie op zaken waarmee je het niet eens bent”, lichtte de bewindsman toe. De Raad van Kerken in Maleisië heeft zijn afkeuring uitgesproken over de handelwijze van de minsister. Ook de nuancering klinkt in de ogen van de kerken nog als een verdachtmaking.