In het gebouw van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) in Leerdam nam Jaap de Koning (tweede van r.) vrijdag afscheid als algemeen medewerker.

De Koning (66) was 33 jaar in dienst van de GBS. Daarvoor werkte hij jarenlang op de streekredactie van het Reformatorisch Dagblad. De Koning is diaken in de hersteld hervormde gemeente te Garderen.