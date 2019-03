J. van der Blonk voor ZGG uitgezonden naar Guinee

Vanuit de gereformeerde gemeente te Nunspeet is dinsdagavond mevr. J. van der Blonk voor Zending Gereformeerde Gemeenten uitgezonden naar Coliah (Guinee), als vrouwen-, jeugd-, en alfabetiseringswerker.

De dienst werd geleid door de plaatselijke predikant ds. A. Schot. Deze preekte over Jesaja 43:6. Het thema van de prediking was: ”God vergadert Zijn volk”, onderverdeeld in vier gedachten: Door Zijn machtswoord, ondanks de tegenstand, naar Zijn eigendomsrecht en vanuit de gehele wereld.

Aansluitend werd de uitzending verricht door ds. G. W. S. Mulder, deputaat van Zending Gereformeerde Gemeenten. Ds. Mulder hield een toespraak naar aanleiding van Spreuken 16:20: „Die op het Woord verstandiglijk let, zal het goede vinden, en die op den Heere vertrouwt, die is welgelukzalig.”