J. C. A. van den Berge bevestigd als pionier in Sebaldeburen

C. A. van den Berge werd zondagmorgen 29 september bevestigd in het ambt van ouderling/voorganger in de hervormde gemeente van Sebaldeburen en ingeleid tot zijn werk als pionier in dienst van de gemeente. Voorganger in deze dienst was dr. H. J. C. C. J. Wilschut. Hij preekte over 2 Timotheüs 4:5.

Na lezing van een aangepast formulier, aanvaardde Van den Berge zijn ambt en bediening. Aan de handoplegging nam dr. J. A. van den Berg deel.

Van den Berge werd toegesproken door ouderling Meijndert namens de kerkenraad en dr. Van de Berg namens zendingsorganisatie IZB. Vader Van den Berge sprak zijn zoon toe en ds. G. de Fijter sprak namens het Smedingfonds, dat financieel bijdraagt om het kerkelijk leven in Sebaldeburen in stand te houden.