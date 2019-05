IZB: Interesse in Focus is groot

De IZB (vereniging voor zending in Nederland) investeerde vorig jaar in vijf nieuwe missionaire initiatieven.

In totaal is de organisatie nu betrokken bij 33 initiatieven, waarvan 16 pioniersplekken. Er zijn 39 werkers actief. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2018. De belangstelling voor missionair gemeente-zijn is in de achterban onverminderd groot, constateert de organisatie. De IZB voerde met vijftien kerkenraden een oriënterend gesprek over missionaire toerusting. Negen gemeenten zullen in 2019 en 2020 het Focustraject doorlopen. De IZB leed in 2018 een halve ton verlies.