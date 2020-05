Italianen gaan derde maand in zonder kerk

Het geduld van Italiaanse christenen wordt op de proef gesteld. Pas aan het eind van de maand zijn waarschijnlijk weer kerkdiensten toegestaan.

Dan zal blijken dat de Italianen zo’n drie maanden lang niet hebben kunnen deelnemen aan een viering. Dat valt op te maken uit een verklaring van de Italiaanse bisschoppenconferentie van afgelopen weekend. Hierin staat dat er een protocol met de Italiaanse regering is opgesteld voor de geleidelijke hervatting van vieringen.

In de tekst staan geen precieze data, maar het is waarschijnlijk dat het verbod op openbare vieringen deze maand nog geldt. Mogelijk gaan de kerken iets eerder open. L’Avvenire, het dagblad van de bisschoppenconferentie, schrijft dat „het niet onwaarschijnlijk is dat de misvieringen mogelijk met Hemelvaart of Pinksteren” worden toegestaan.

Begin maart kwam er een stop op kerkvieringen. In sommige delen van Noord-Italië worden openbare kerkdiensten al sinds eind februari niet gehouden. Als de Rooms-Katholieke Kerk groen licht krijgt, kunnen ook andere denominaties hun kerken openen voor vieringen.

Het geduld van Italiaanse christenen en de kerkleiding wordt wel op de proef gesteld. Aanvankelijk was de Rooms-Katholieke Kerk boos op de regering omdat premier Giuseppe Conte vorige week bekendmaakte dat de lockdown de komende weken zou worden afgebouwd, zonder iets over kerkdiensten te zeggen. De bisschoppenconferentie klaagde daarop dat de „vrijheid van godsdienst wordt gecompromitteerd.”

Met het protocol zijn de gemoederen tot rust gekomen. Het heeft ook geholpen dat paus Franciscus niet wil dat rooms-katholieken worden verdacht, mocht er een nieuwe virusuitbraak plaatsvinden als gevolg van het negeren van overheidsmaatregelen.

De bisschoppen volgen de pauselijk lijn. Het leidde er zelfs toe dat de bisschoppen van Sardinië de handreiking van de gouverneur van het eiland negeerde. Die verklaarde afgelopen zaterdag dat op Sardinië vieringen wél worden toegestaan. „De beslissing hierover komt toe aan de geestelijke autoriteiten”, schreef het regionale hoofd van de bisschoppen in een antwoord.

Veel christenen ervaren echter een geestelijk gemis. „Hebben de heren virologen ooit weleens een kerkdienst meegemaakt?” schrijft een lezeres van La Verita, een conservatief rooms-katholiek dagblad. „Begrijpen ze wel dat die niet te vergelijken is met een rockconcert?”