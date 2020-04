Italiaanse geestelijken sterven als soldaten aan het front

Geestelijken in Italië sterven als soldaten aan het front. Vermoedelijk honderden zijn er inmiddels aan het coronavirus overleden.

De 46-jarige Italiaanse priester Enrico Bernuzzi kreeg een maand geleden verschijnselen van het coronavirus. Op tweede paasdag stief hij op de intensive care van het ziekenhuis van Voghera, in de regio Lombardije.

Bernuzzi was de 110e priester in Italië die aan het virus is overleden. De stand wordt dagelijks opgemaakt door L’Avvenire, het dagblad van de Italiaanse bisschoppenconferentie.

Er zijn ongeveer 35.000 priesters in Italië. In het sterftecijfer zijn niet de mannelijke en vrouwelijke religieuzen opgenomen. De dodentol in die categorie is onbekend, maar is waarschijnlijk nog hoger, omdat religieuzen in actieve dienst vaak in de eerste hulplijn werkzaam zijn. Bovendien zijn er daar meer van: zo’n 100.000. De Italiaanse krant Corriere della Sera schreef maandag dat alleen al in het bisdom Bergamo 14 broeders en 84 nonnen zijn omgekomen – echter zonder een bron te noemen.

Volgens dagblad L’Avvenire zijn de meeste priesters en leden van geestelijke ordes gestorven omdat zij onder de mensen zijn gebleven in plaats van na te denken over hun eigen veiligheid. L’Azione, het blad van het bisdom Vittorio Veneto, maakte melding van de dood van de 80-jarige priester Corrado Forest. Tijdens een telefoongesprek voor diens dood met de bisschop had Forest gezegd er vrede mee te hebben dat hij Covid-19 had opgelopen. Zo zou hij zich beter kunnen identificeren met andere patiënten.

Gelet op deze balans oefenen geestelijken in Italië mogelijk het gevaarlijkste beroep uit tijdens de huidige crisis, die in het land al ruim 21.000 slachtoffers heeft gemaakt. Ook artsen bevinden zich in de frontlinie. Het dodental in die groep stond dinsdag op 116. Ook zijn er ruim 30 doden onder het verplegend personeel te tellen. „Vandaag denk ik aan de gekruisigde Heer en de vele gekruisigden door deze pandemie: doktoren, verpleegsters, nonnen, priesters, die als soldaten aan het front zijn gestorven”, zei paus Franciscus vrijdag. En op eerste paasdag: „Moge Jezus, ons Paaslam, kracht en hoop geven aan artsen en verpleegkundigen, die overal getuigenis afleggen van zorg en liefde voor onze naasten, tot het punt van uitputting en niet zelden ten koste van hun eigen gezondheid.”

Niet alle priesters zijn overigens in het harnas gestorven. Zo overleed maandag ook de 79-jarige Franco Guardigni uit Cesena, die in een verpleeghuis woonde, dat zoals vele verpleeghuizen ernstig was getroffen door het coronavirus.