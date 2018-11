Italië houdt adem in na vondst botten bij Vaticaan

De verdwijning van de 15-jarige dochter van een pauselijke medewerker lijkt na 35 jaar zijn ontknoping te krijgen nu er een skelet is gevonden in de nuntiatuur in Rome.

De verdwijning van het meisje wordt in verband gebracht met onder andere het schandaal van de Vaticaanbank.

Naar verwachting wordt maandag bekendgemaakt of de resten van mogelijk twee lichamen die deze week werden gevonden in de Vaticaanse ambassade in Rome behoren tot een of twee tieners die 35 jaar geleden van de aardbodem verdwenen.

Emanuela Orlandi was de 15-jarige dochter van een kantoormedewerker van het Vaticaan toen zij op 22 juni 1983 in Rome verdween. De laatste keer dat ze werd gezien was toen ze na afloop van muziekles wachtte op de stadsbus die haar naar Vaticaanstad zou brengen, waar de familie woonde.

Het andere meisje heet Mirella Gregori, die ruim een maand eerder op 16-jarige leeftijd in Rome verdween. Er bestaat geen aantoonbare link tussen haar en het Vaticaan. Toch wordt het lot van beide meisjes doorgaans met elkaar verbonden

Het Vaticaan informeerde afgelopen dinsdag met een summier persbericht dat er menselijke resten waren gevonden tijdens onderhoudswerk aan een vloer van een gebouw dat op het terrein staat van de nuntiatuur in Rome. De laatste keer dat vloerwerkzaamheden waren uitgevoerd, was in het begin van de jaren 80, schrijft het dagblad Il Messaggero.

Het Vaticaan heeft de zaak overgedragen aan de Italiaanse autoriteiten, die het dossier gerangschikt heeft in de categorie ”moord met voorbedachte rade”. Behalve een skelet werden ook resten gevonden van een ander lichaam.

De zaak-Orlandi heeft in de loop der jaren samenzweringstheorieën voortgebracht. Een theorie luidt dat Orlandi zou zijn ontvoerd om het Vaticaan onder druk te zetten met als doel Mehmet Ali Agca vrij te krijgen. De Turkse schutter was in 1981 gearresteerd nadat hij had getracht paus Johannes Paulus II om te brengen. Een andere theorie is dat Orlandi werd gekidnapt door een lokale gangsterbende -al dan niet in opdracht van de maffia- in de poging om geïnvesteerd geld in de failliet gegaande bank Ambrosiano terug te krijgen. De Vaticaanbank was betrokken bij de ondergang van deze bank.

Het is niet de eerste keer dat wordt gehoopt dat het lichaam van Orlandi wordt teruggevonden. In 2012 opende de forensische politie het lijk van een gangsterboss in de crypte van een Romeinse basiliek in de hoop om ook de overblijfselen van Orlandi te vinden. Maar het resultaat was negatief.

Het feit dat het Vaticaan zelf naar buiten komt met het nieuws van de teruggevonden lichaamsresten, zou kunnen duiden dat het Vaticaan wil dat de waarheid naar boven komt. Als het lijk inderdaad Orlandi is, komt daarmee een einde aan het mysterie. Maar het roept uiteraard ook nieuwe vragen op, zoals naar de betrokkenheid van het Vaticaan. Het Vaticaan zal alle zeilen moeten bijzetten om een geloofwaardig verhaal te presenteren.