Italië beëindigt kerkquarantaine na 70 dagen

Precies zeventig dagen lang hebben Italianen van een kerkdienst moeten afzien. Priesters en predikanten worden nu deels met hulp van het leger voorbereid op openstelling van hun kerkgebouw, vanaf maandag.

Brigadegeneraal Giovanni Di Blasi laat een dik pak papier zien. „Dit zijn de gegevens van alle 337 parochiekerken van Rome die we de komende dagen gaan desinfecteren.” Di Blasi, commandant logistieke ondersteuning, heeft acht teams van gespecialiseerde militairen die kriskras door Rome trekken voor een grondige schoonmaak.

Voor een kerk in een buitenwijk wijst Di Blasi op een militair met een wit hesje die met een desinfectiepistool de gevel van het bedehuis aan het reinigen is. De soldaat heeft het zo te zien zwaar. Hij is gekleed in gevechtsuniform en er schijnt een felle zon. „Dit is de vijfde kerk vandaag die we doen”, zegt hij. Hij wijst op een grote tank in een legerpickup. Daarin zit desinfecterende vloeistof. Zo te zien kunnen ze die dag nog een kerk aanpakken.

Gratis

Op verzoek van het bisdom Rome desinfecteert het Italiaanse leger –gratis– alle rooms-katholieke parochiekerken zodat ze gereed zijn voor de ingebruikneming maandag, 18 mei. Rooms-katholieke kerken hebben dagelijks een dienst.

Niet dat alles terugkeert naar het oude. „Onze kerk heeft 300 zitplaatsen en er kunnen 100 mensen staan”, zegt José Fidel Medina Salinas, priester van de kerk waar de militairen aan de gang zijn. „Dat aantal wordt teruggebracht naar 75. In elke bank van vier mogen vanaf maandag maar twee mensen plaatsnemen, elk aan het uiteinde van de bank.” Het avondmaal kan niet bij het altaar worden gevierd. „Ik ga de rijen af. De mensen die aan een en dezelfde kant van de kerkbank zitten, moeten dan opstaan en ik bedien ze en houd daarbij de gepaste afstand”, zegt de priester die oorspronkelijk uit Colombia komt.

Zoiets staat ook Michael Jonas voor ogen. Hij is predikant van de lutherse kerk in Rome. „Ik denk erover om het avondmaal uit te delen bij elke kerkbank. Hoe dan ook, moet ik de mensen ervan weerhouden in de kelk te dopen”, zegt de jonge predikant, die uit het Duitse Baden-Württemberg komt en sinds twee jaar voorganger is in de kerk. Hij is in blijde afwachting van de eerste kerkdienst, die bij hem volgende week met Hemelvaart wordt gehouden. „De gemeenteleden verheugen zich ook zeer op de viering.”

Maximum

Jonas heeft wel het aantal plaatsen flink moeten inperken. Normaal is er in zijn enorme kerk met Venetiaanse torens plaats voor 300 plekken. Donderdag zullen er maximaal 50 in mogen. De kerkgangers moeten zich wel van tevoren aanmelden.

Of de lutherse kerk ook gratis door het leger wordt gedesinfecteerd is nog de vraag. De federatie van protestantse kerken zou zo’n verzoek hebben neergelegd, maar de uitkomst is vooralsnog onduidelijk.

