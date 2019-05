Israëlvrouwenochtend GG in teken van prolifewerk in Oekraïne

„Dit zijn onze kinderen, gered van abortus”, wijst Natasha Margulis, als ze een dia laat zien van jongens en meisjes met een Bijbel in handen.

Op de Israëlvrouwenochtend, georganiseerd door het deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten, vertelt de Messiasbelijdende Jodin over de stichting ”Mission to Ukrain”. De stichting ondersteunt gezinnen en helpt moeders wanneer ze een abortus overwegen. De vrouwenochtend werd voor het eerst in 2016 georganiseerd in Woerden, maar omdat de belangstelling zo groot is, is de bijeenkomst voortaan in de kerk in Geldermalsen.

Ongevormde klomp

De voorzitter van het deputaatschap, ds. A. Schot, opent de morgen met het lezen van Psalm 139, een Psalm die het wonder van het ongeboren leven bezingt. „De Heere heeft geen echoapparatuur nodig, want David schrijft: „Mijn gebeente is voor U niet verholen.” Door de Geest ziet David dingen die in die tijd nog helemaal niet bekend waren bij de mensen. Hij noemt bijvoorbeeld het ongeboren kind „een ongevormde klomp.” Dat is niet het kindje dat wij zien op een echo, want dat is al een compleet mensje. Een ongevormde klomp zijn de samengesmolten, zich vermenigvuldigende cellen die op weg zijn naar de baarmoeder om daar in te nestelen. Wat is het verschrikkelijk dat de mens zijn handen durft uit te strekken naar dat leven.”

Arcadiy Margulis is predikant van de joods-christelijke gemeente in het Oekraïense Zhitomir. Er bestaat al twintig jaar een band tussen zijn gemeente en het deputaatschap. In Zhitomir staat mede door de giften via het deputaatschap nu ”het Broodhuis”. „Wij hadden niet kunnen bevroeden dat wij met onze kleine gemeente dit gebouw hadden kunnen bouwen. Maar stap voor stap zagen wij de leiding van de Heere. Nu functioneert dit gebouw al veertien jaar lang als gaarkeuken en plaats om te overnachten.”

Natasha Margulis, de vrouw van de predikant, en Ira Venglovska doen liefdadigheidswerk voor zwangere vrouwen en gehandicapten. Venglovska vertelt: „We willen mensen in aanraking brengen met de liefde van de Heere Jezus. Oekraïne is een post-Sovjetstaat. In de Sovjet-Unie was de waarde van het menselijk leven niet aanwezig. Sommige vrouwen ondergingen wel tien of twintig abortussen in hun leven.”

Venglovska toont een foto van Masja, een blonde kleuter met grote ogen. „Masja is een van de eerste kinderen die we hebben geholpen. In februari is ze twintig jaar geworden. Haar moeder had al een kindje en Masja was niet welkom. De enige mogelijkheid die de dokter bood was een abortus. Ze deed dat ook, maar vier maanden later bleek dat ze nog steeds zwanger was. Ze kwam bij ons en het enige dat ze nodig had, was dat wij haar vertelden dat God haar wilde helpen. Zo hebben we al meer dan tweeduizend kinderen kunnen redden.”

Antisemitisme

Op de vraag wat het prolifewerk van ”Mission to Oekraine” met het deputaatschap voor Israël te maken heeft, zegt algemeen secretaris Johan de Jong dat er in Oekraïne veel antisemitisme is. „Tegenover Joden die de Messias nog niet kennen, is dit werk een goed getuigenis van Wie Christus is.”