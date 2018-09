Israëls bekering als hoop voor de kerk

„Alzo zal geheel Israël zalig worden.” Deze woorden hebben volgens promovendus Ernst Boogert betrekking „op allen die Joodse wortels hebben. Er breekt een ontzagwekkende Grote Verzoendag aan, waarop elke Jood de Heere Jezus Christus zal omhelzen.”

Boogert kwam tot deze overtuiging vanuit Romeinen 11. Hij verklaarde dit hoofdstuk dinsdagavond op een bidstond voor Israël in Katwijk aan Zee. Stichting Herleving Gebed voor Israël organiseert meer van deze avonden. Het streven van de stichting is in het voetspoor van de puriteinen, de Nadere Reformatie en het Reveil de verwachting en het gebed voor Israël levend te houden. Ook de christelijke gereformeerde predikant ds. M. A. Kempeneers gaf dinsdagavond een lezing.

Israël is een wereldwijd struikelblok, zo opende ds. Kempeneers zijn bijdrage. Hoewel het land geen bijzondere delfstoffen of een vruchtbaar klimaat heeft, wordt er veel gestreden om het grondgebied. En niet alleen personen, maar hele volken keren zich tegen de Joden. „Het Joodse volk is met geen ander volk te vergelijken, omdat het het uitverkoren volk van God is. Maar dat besef is er niet bij de Verenigde Naties, de Europese Commissie of politiek Den Haag.”

Vrederaad

De unieke positie van Israël was er al van voor de grondlegging van de wereld, aldus de Katwijkse predikant. „In de hemel is toen de verkiezing van dit volk geboren, in de vrederaad van God. Het was dus niet op grond van een bijzondere vroomheid. Het was omdat Hij hen liefhad, zo schrijft Mozes in Deuteronomium 7.”

God verkoos Israël niet om redenen die in het volk lagen, maar Hij had er wel een roeping voor. „De Heere wilde Zijn heil in deze wereld verkondigen via het volk Israël. Hij gaf aan hen de dienst van de offeranden, betrouwde hun het Woord van God toe en liet uit hen de Messias geboren worden. Maar de woorden die hun zijn toebetrouwd, verbreiden ze helaas niet. Gods belofte dat in Abrahams zaad alle geslachten van het aardrijk gezegend zullen worden, krijgt in de Joodse mensen van nu geen gestalte. Wel heeft Christus Zelf die belofte vervuld. Zoals Simeon over Hem zong: „Een licht tot verlichting van de heidenen.””

Waarom heeft Paulus zo’n grootse verwachting voor het Joodse volk, namelijk dat het geheel zalig zal worden? Deze vraag stond centraal in Boogerts bijdrage aan de bidstond. De promovendus aan de PThU ziet een sterk verband met de Grote Verzoendag, Jom Kipoer. „Paulus kent Jesaja 45:25 ”by heart”. Paulus’ woorden zijn een herhaling van deze tekst.” Paulus wil door zijn brief liefde bij de Romeinen opwekken voor Israël. „Hij doet een heel emotionele oproep om aan Israël te denken en voor het behoud van dit volk te bidden.”

Ismaël en Ezau

Paulus noemt verschillende redenen waarom het volk Christus niet aanneemt als Messias, aldus Boogert. „Hij noemt Ismaël en Ezau als negatieve voorbeelden van nageslacht van Abraham. Verder geeft Paulus aan dat Jesaja al voorzegd heeft dat er een overblijfsel, een rest behouden zal worden. In Romeinen 9:31 staat dat Joden zich stoten aan Christus. De conclusie is dat God Zijn volk liet verharden tot de zaligheid der heidenen, zodat die uiteindelijk de Joden weer tot jaloersheid verwekken.”

In de exegese van Romeinen 11:25 benadrukt Boogert dat het hier alleen om het Joodse volk gaat, en niet om bekeerde heidenen. „De heidenen zitten hier in het leerlingenbankje. Paulus legt aan hen uit dat de volharding van Israël tijdelijk is. Ze is aan een door God bestemde maat onderworpen, namelijk de volheid van de heidenen. Die „volheid” betekent niet dat daarna geen heiden meer tot geloof zal komen. Maar wanneer een zeker aantal heidenen bekeerd zal zijn, zal Hij de verharding van Israël wegnemen.”

De promovendus ziet vaak dat Romeinen 11:26, „Alzo zal geheel Israël zalig worden”, gelezen wordt als een chronologisch vervolg op vers 25. „Dat is een onjuiste lezing. Het „alzo” heeft betrekking op de manier waarop. Hoe zal Israël zalig worden? De Verlosser zal uit Sion komen. Dat is Jom Kipoer, de dag van de bedekking. Vorige week woensdag was het Jom Kipoer. Die dag is voorbijgegaan zonder dat wij het hebben gemerkt. Maar er komt een Jom Kipoer waarop duidelijk zal worden Wie God voor Israël is. Iedereen met Joodse wortels zal dan zalig worden.”

De gedachte aan die Verzoendag is de enige hoop die de kerk nog heeft, aldus Boogert. „Ontmoet je een Jood, bedenk dan: Jij of je nageslacht zal het meemaken dat jullie de Heere Jezus zullen omhelzen. Draag die bewogenheid voor Israël mee. Het vooruitzicht van de bekering van de Joden is de verwachting en hoop voor de kerk op aarde.”