Israëlmuseum exposeert zelden getoonde boekrol

Het Israëlmuseum in Jeruzalem laat tot 16 juni een fragment van een boekrol zien die sinds 1968 niet meer aan het publiek getoond is.

De boekrol behoort tot de eerste zeven die bedoeïenen in 1947 vonden in een grot bij Qumran aan de Dode Zee. De rol van een apocriefe variant van het Bijbelboek Genesis is weer te zien omdat het zeventig jaar geleden is dat de Dode Zeerollen werden gevonden.

Het Israëlmuseum toonde de rol in 1965 nadat het museum geopend werd. In 1968 verwijderde het museum de fragiele rol echter omdat bleek dat de kwaliteit achteruitging. „Sindsdien was hij niet meer te bekijken”, zei de curator, dr. Adolfo Roitman, maandag. „Dat betekent dat de rol voor de huidige generatie nieuw is. Alleen de wetenschappers weten van het bestaan ervan.”

Voor de tentoonstelling heeft het museum heeft een speciale vitrine gemaakt met glas dat dertig seconden licht doorlaat nadat een bezoeker op een knop drukt. Het fragment dat is te zien betreft een deel van Genesis 8. De in de Aramese taal geschreven boekrol bevat een variatie op Genesis 6 tot 15. De tekst werd enkele tientallen jaren voor het begin van de jaartelling geschreven met koperinkt op perkament.

De tekst van de rol bevat een literaire vorm die in de oudheid vaak werd gebruikt. Daarbij stelden schrijvers gebeurtenissen mooier voor dan ze waren. „In Genesis 12 komen we een andere Abraham tegen”, zegt Roitman. „Hij vertelt het verhaal in de ik-vorm. Dat is een groot verschil. In de originele tekst lijkt het erop dat Abraham liegt als hij tegen Sara zegt dat zij in Egypte moet vertellen dat zij zijn zuster is. Maar in deze tekst krijgt hij een droom waarin God hem duidelijk maakt dat hij dat moet doen. Het initiatief lag dus niet bij Abraham.”

In het museum is op dit moment ook een tentoonstelling over „de gezichten achter de rollen.” Dit gaat over de ontdekking van de rollen in de vorige eeuw. Het doel is de jongere generatie bekend te maken met de Dode Zeerollen. Archeologen en bedoeïenen vonden in het midden van de vorige eeuw in elf grotten ongeveer 900 manuscripten, die in 30.000 fragmenten uiteen waren gevallen.