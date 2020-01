Israëlcommissie GKV sponsort expositie bijzondere Thorarol

De commissie Yachad van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) sponsort een „passend onderkomen” voor een 300 jaar oude Thorarol in Jeruzalem.

Dat meldde de commissie vorige week op haar website.

De rol is in bezit van The Bible Society in Israël. De oude geschriften zijn afkomstig uit de Duitse stad Fürth. Voor de Tweede Wereldoorlog lagen de rollen daar in de plaatselijke synagoge. De geschriften werden verstopt in een grafkist om aan het geweld van de Kristallnacht te ontkomen.

De synagoge werd verwoest en de gemeenschap van tweeduizend joden werd omgebracht tijdens de Holocaust. De rollen bleven echter behouden. Toen rond de eeuwwisseling een nieuw stadsdeel in Fürth werd gebouwd, werd de kist opgegraven en de inhoud verkocht. Een koper schonk een van de rollen aan het Israëlisch Bijbelgenootschap.

Het genootschap, dat vertalingen van de Bijbel in modern Hebreeuws verzorgt, heeft een winkel in Jeruzalem, met een kleine expositieruimte. De rol moet daar tentoongesteld worden. Het Bijbelgenootschap wil via de rol in gesprek komen met orthodoxe Joden over de gezamenlijke bronnen van Joden en christenen.

Voor de expositie van de rol in een kabinet is zo’n 9000 euro nodig. Yachad heeft toegezegd dit bedrag bij elkaar te brengen en doet een oproep om het project te steunen met een bijdrage.