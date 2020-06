Israël sluit Messiaans-Joods tv-kanaal om „oneerlijke” verkondiging Evangelie

De Omroepraad voor kabel en satelliet in Israël heeft besloten het Messiaans-Joodse televisiestation Shelanu TV te sluiten. De organisatie zou niet eerlijk geweest zijn in haar bedoelingen om het Evangelie te verkondigen.

Shelanu (”van ons”) TV is onderdeel van het internationale christelijke medianetwerk God TV. Dat netwerk had een contract voor zeven jaar gesloten met de Israëlische communicatiegigant HOT, waarop 700.000 huishoudens zijn aangesloten. Hebreeuwssprekende Messiasbelijdende Joden moesten het in april geopende station gaan runnen.

De toenmalige minister van Communicatie, David Amsalem van Likud, schreef op Twitter: „We zullen geen enkel zendingskanaal toestaan in de staat Israël. Op geen enkel moment en onder geen enkele omstandigheid.”

De Israëlische wet verbiedt de verkondiging van het Evangelie niet. Wat zij wel verbiedt, is iemand van geloof te laten veranderen door materieel gewin of bekeerlingen te maken onder minderjarigen als de ouders daar geen toestemming voor hebben gegeven.

De directeur van God TV, Ward Simpson, zei na de opening van het televisiestation dat de Israëlische regering toestemming had gegeven „het Evangelie van Jezus Christus, Yeshua haMashiach, in Israël op de kabel in de Hebreeuwse taal uit te zenden.” Voor zover hem bekend was dat nooit eerder gebeurd, aldus Simpson.

Het is ook niet eerder gebeurd dat Israël een christelijk tv-station heeft gesloten. Verschillende andere christelijke zenders zijn actief in Israël, maar die zenden uit in het Engels en doen geen pogingen bekeerlingen te maken.

De voorzitter van de Omroepraad, Asher Biton, schreef dat Shelanu TV wel een nieuwe vergunning kan aanvragen. Christelijke programma’s die gericht zijn aan Joden liggen gevoelig en daarom had Shelanu meer open moeten zijn over de bedoeling van de uitzendingen.

Ron Cantor van Shelanu TV heeft inmiddels tegenover de Israëlische krant HaAretz laten weten dat zijn organisatie van plan is opnieuw een vergunning aan te vragen.