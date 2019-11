„Israël in geestelijk opzicht vervallen hut”

Door de oordelen heen zal vanuit Sion de belofte van heil uitgaan, aldus ds. J. P. Boiten. „Stapsgewijs wordt de profetie vervuld. Als een vervallen hut heeft Israël zeventig jaar geleden een vaste plaats gekregen.”

Ds. Boiten, emeritus predikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken, sprak woensdagavond in het Zuid-Hollandse Ter Aar op een bidstond van Stichting Herleving Gebed voor Israël. De predikant, voorzitter van de stichting, sprak over Amos 9:11-15.

De profeet Amos, die een ziftingsgericht aankondigt, spreekt ook van een heilstijd die aanbreekt. „Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten; en Ik zal haar reten vertuinen, en wat aan haar is afgebroken, weder oprichten, en zal ze bouwen, als in de dagen van ouds.”

Vermolmd

Het koningshuis van David was tot een vervallen hut geworden, zei ds. Boiten. „De gevel zag er nog redelijk uit, maar vanbinnen was het gebinte vermolmd. Israël als vervallen hut is een aanklacht die wijst op de schande, de onbekeerlijkheid en de afval van God. Is het bestaan van ons zondaren ook geen vervallen hut?”

Israël is tegenwoordig voor het merendeel seculier, aldus de emeritus predikant. „In geestelijk opzicht is het een vervallen hut. Maar de Heere heeft herstel van die vervallen hut toegezegd.”

Aardsgezindheid

Ds. M. A. Kempeneers, christelijk gereformeerd predikant te Katwijk aan Zee, sprak naar aanleiding van Genesis 11 en 12 over de roeping van Abraham. Evenals ds. Boiten wees hij op de wending in het volksbestaan van Israël. „Het volk werd zeventig jaar geleden teruggeleid naar het land dat God aan Abraham had beloofd. De Heere had Abraham geroepen om „te gaan naar het land dat Ik u geven zal en aan uw zaad.” De Heere riep Abraham midden in de verlorenheid.”

Abraham had zich niet onderscheiden van anderen in Mesopotamië, aldus de predikant. „Vanuit Gods verkiezend welbehagen gaf Hij Abraham het bevel: „Ga uit uw maagschap, uit uws vaders huis, naar het land dat Ik u wijzen zal.””

God heeft een „bijzonder doel” met de roeping van Abraham. „Hij moet de vader van het volk van de Joden worden. Als de Heere ons roept, roept Hij tot bekering. Dat betekent breken met onze aardsgezindheid en wereldgelijkvormigheid.”

Abraham krijgt van God de belofte: Ik zal u zegenen en u tot een zegen stellen. „Toch heeft Abraham niet meer dan een stukje begraafplaats in het land ontvangen. En dat de Heere hem tot een groot volk zou maken, heeft heel veel jaren geduurd.”

De weg van Abraham is volgens de predikant door de onmogelijkheid en het wonder heengegaan. „Dat Hij Abraham tot een zegen zal stellen, is tot een doorgeefmiddel van Gods genade geworden.”

Eeuwige bezitting

Abraham werd de vader van de gelovigen, de vader van de Messias. „Uit de verkiezing van het volk is de Christus geboren. Zou het volk nu dan geen functie meer hebben en de kerk daarvoor in de plaats zijn gekomen?”

De beloften voor Israël zijn nog steeds geldig, zei ds. Kempeneers, ook de landbelofte. „Als Israël een claim legt op het land, mag dat door sommigen betwist worden. De Verenigde Naties en de Palestijnen kunnen zeggen wat ze willen, maar de Heere heeft Israël het land gegeven tot een eeuwige bezitting.”