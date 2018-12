Israël: Beperk subsidie Joods Museum Berlijn

De Israëlische regering heeft de Duitse bondskanselier in oktober gevraagd om de financiële steun aan het Joods Museum in Berlijn te beperken.

Volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung beticht premier Netanyahu het museum in een brief van „anti-Israëlische activiteiten”, zoals het organiseren van evenementen in samenwerking met de BDS-beweging (boycot, desinvestering en sancties). Ook zou de expositie ”Welcome to Jerusalem” de geschiedenis van deze stad vooral belichten vanuit het oogpunt van islamitische Palestijnen.

Het Joods Museum wordt voor driekwart uit publieke middelen gefinancierd.