„Islamitische extremisten infiltreren sociale media christenen M-Oosten”

Islamitische extremisten breken in op profielen van sociale media van christenen in het Midden-Oosten om hen in problemen te brengen.

Dat meldde de Amerikaanse nieuwssite Christian Headlines woensdag. Het onlineplatform baseert zich op berichtgeving van de Amerikaanse tak van Open Doors.

De organisatie voor vervolgde christenen stelt dat extremisten in het Midden-Oosten een nieuwe manier gevonden hebben om christenen hun doelwit te maken. Zij breken hiervoor in op het Facebookprofiel van christenen en plaatsen blasfemische teksten over de islam. Omdat islamkritiek in veel landen verboden is, worden deze christenen als gevolg van de berichten op hun tijdlijn vaak gearresteerd of ondergaan vervolging, schrijft Christian Headlines.

Open Doors noemt het voorbeeld van een 26-jarige Egyptenaar, Fady Youssef Todary. Hij ontdekte een islamkritisch bericht op zijn tijdlijn dat hij zelf niet had geschreven. Hij plaatste snel een video waarin hij zich verontschuldigde voor het bericht en uitlegde dat zijn profiel gehackt was.

Een woedende menigte van zo’n honderd personen bestormde echter het huis van de familie van Todary in de omgeving van Minya, een stad ten zuiden van Caïro. Zijn ouders wisten zich te verbergen in het huis van familieleden, maar hun eigen woning werd overhoop gehaald door de menigte. Na de komst van de politie, die enkele aanvallers aanhield, keerde de rust weer. Enkele dagen later werd Todary echter gearresteerd, samen met zijn 19-jarige broer en twee ooms. Inmiddels zijn de familieleden van Todary weer vrijgelaten, maar wacht hij zelf nog op de behandeling van zijn zaak.

Het voorbeeld is niet uniek in het Midden-Oosten. In december 2018 werd een christen veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf omdat hij een islamkritisch bericht op Facebook zou hebben geplaatst, aldus Open Doors.

De organisatie noemt de ontwikkeling „een reden tot zorg.” Het patroon achter de voorvallen is vergelijkbaar, stelt Michael Bosch, analist van Open Doors. „Eerst worden christenen beschuldigd van het beledigen van de islam. Vervolgens worden zij aangevallen, worden hun bezittingen verwoest en worden zij soms uit hun huizen verdreven. Dan grijpen de autoriteiten in en herstellen de rust door de christenen op te pakken en te vervolgen voor hun vermeende misdaad.”