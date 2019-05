„Islamitisch schoolboek schept vijandbeeld”

Schoolboeken uit islamitische landen scheppen een „vijandbeeld tegen Joden en christenen.” Dat stelt de Duitse journalist Constantin Schreiber in zijn nieuwste boek.

Schreiber, journalist bij de Duitse zender ARD, publiceerde donderdag zijn boek ”Kinder des Koran. Was muslimische Schüler lernen”. Voor zijn nieuwste boek onderzocht Schreiber meer dan honderd schoolboeken uit Afghanistan, Iran, Egypte, Turkije en de Palestijnse gebieden. Volgens Schreiber bevatten de boeken niet zelden een „verborgen boodschap” en zouden ze „een middel zijn tot indoctrinatie.”

Een van de boeken stelt dat moslims „superieur zijn” aan andere volken. Een Iraans boek toont een beroemde historische foto waarop Amerikaanse soldaten een vlag hijsen. De afbeelding is echter bewerkt: terwijl de oorspronkelijke foto de soldaten toont op een berg puin, staan zij in het Iraanse schoolboek op een berg met dode lichamen, onder wie een vrouw met hoofddoek.

Historisch is het onderwijsmateriaal niet altijd accuraat, aldus Schreiber. Een van de boeken stelt dat Egypte de Zesdaagse Oorlog tegen Israël zou hebben gewonnen. In veel boeken is sprake van een vijandbeeld tegen de Joden. Zo stelt een Afghaans schoolboek dat zij „mensen van de rechte weg afhouden.” Een Palestijns boek schrijft consequent over „Zionistische agressors.” Schreiber hekelt ook de manier waarop over vrouwen wordt geschreven.

Wat er in Duitse moskeeën wordt gepreekt

Problematisch noemt de journalist het dat de Duitse overheid zou meebetalen aan het onderwijsmateriaal. Zo ging vorig jaar 62 miljoen euro naar een internationaal fonds, waaruit –volgens Schreiber– ook het bekritiseerde schoolboek is bekostigd. De journalist stelt in een interview met Der Spiegel eind vorige week dat de overheid hiermee „onkritisch” meebetaalt aan onder meer antisemitisme.

Der Spiegel legt Schreiber voor dat enkele onderzochte schoolboeken meer politiek dan religieus van aard zijn. Is zijn boektitel ”Kinderen van de Koran” daarmee wel juist? De journalist stelt dat hij zijn boek geschreven heeft om gesprek op te roepen. Daarin kan het onderscheid tussen politieke, religieuze of ideologische passages ter sprake komen. Schreiber wijst erop dat de schoolboeken ook rond politieke thema’s vaak religieus geladen taal gebruiken. Zo spreekt een Egyptisch boek over een „heilige oorlog” die tegen Israël is gevoerd.

Eerder schreef Schreiber het boek ”Inside Islam”. Hij is bekritiseerd omdat hij er een „anti-islamitische agenda” op zou nahouden. Schreiber stelt in Der Spiegel dat de begrippen ”anti-islamitisch” of ”racistisch” inmiddels zo vaak gebruikt worden, dat ze aan inflatie onderhevig zijn.