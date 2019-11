IS doodt priester en zijn vader in Oost-Syrië

Een priester van de Armeens-Katholieke kerk in de stad Qamishli in Noordoost-Syrië, is maandag vermoord in de buurt van de stad Deir al-Zor.

Dat meldde de christelijke mensenrechtenorganisatie Christian Solidarity Worldwide (CSW) woensdag.

Hosseb Bedoyan reisde van Qamishli naar Deir al-Zor in Oost-Syrië om toe te zien op het wederopbouwwerk van de Armeens-katholieke Martelarenkerk die in 2014 was verwoest door de Islamitische Staat (IS). De priester reisde samen met zijn vader en twee diakenen toen zij in een hinderlaag liepen bij het dorp Al-Zirr aan de rand van Deir al-Zor. Ook de vader van Bedoyan werd doodgeschoten. De diakenen raakten zwaargewond.

De terreurorganisatie IS heeft enkele uren na de aanslag de verantwoordelijkheid opgeëist. De priester droeg tijdens de aanslag zijn priesterkleding en op zijn auto stond ”Armeense-Katholieke Kerk”.

Het incident laat zien dat de recente Turkse militaire operatie in Noordoost-Syrië een groot veiligheidsvacuüm creëert. Sinds het begin van de operatie heeft IS zich gehergroepeerd en verschillende dodelijke aanvallen uitgevoerd.