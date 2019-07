IS claimt bomaanslag kerk Noord-Syrië

De aanslag met een autobom bij een Syrisch-orthodoxe kerk in Kamishli, vorige week, is opgeëist door Islamitische Staat (IS).

Een Amerikaanse inlichtingendienst heeft berichten onderschept waaruit blijkt dat de jihadisten een samenkomst van ‘gewelddadige christenen’ wilden treffen. Bij de aanslag vielen minstens elf gewonden. De poort van de kerk raakte ontzet, het gebouw bleef onbeschadigd. Kamishli, de hoofdstad van de door de Koerden verklaarde autonome regio Noordoost-Syrië, wordt vaker getroffen door aanslagen.