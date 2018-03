IRS-ontmoetingsdag: Verkondiging vrede stuit op weerstand

Hoe reageren Spaanse rooms-katholieken wanneer hen vrede wordt verkondigd? En wat zijn de reacties die een evangelist in het Belgische Tongeren ontvangt? Tijdens de jaarlijkse ontmoetingsdag van stichting In de Rechte Staat (IRS), zaterdag in Gorinchem, gaven evangelisten het antwoord op deze en andere vragen.

Voorzitter dr. M. Klaassen van de stichting, hervormd predikant in Arnemuiden, ging in zijn openingswoord in op het dagthema ”Vrede verkondigen”. „Gods boodschap is er een van vrede. De Heere roept ons tevens op om de vrede te verkondigen. Als IRS leveren wij daareen kleine bijdrage.”

IRS is actief in meerdere Europese landen, waaronder Spanje en België. Evangelisten uit beide landen deelden ervaringen.

Sergio Gil en zijn vrouw Evelien zijn als straatevangelisten actief in Cuenca, Spanje. Sergio – vertaald door Evelien– vertelde de 120 aanwezigen dat niet iedereen in Cuenca de boodschap vrede wil horen. „De mens kan de boodschap van zichzelf ook niet horen vanwege de onvrede die er in zijn hart is tegenover zijn Maker. Dus voordat we de vrede kunnen verkondigen, moeten we eerst uitleggen waarom vrede noodzakelijk is.”

De reacties op het evangelisatiewerk van het echtpaar variëren. Sergio: „Mensen die God helemaal niet kennen, denken wel eens dat ik gek ben.” Gevat gaat hij verder: „God heeft inmiddels wel duidelijk gemaakt dat dit niet het geval is.”

Vanuit de Rooms-Katholieke Kerk is er geen eenduidige houding te bespeuren tegenover het werk van het echtpaar. Sergio: „Een priester vertelde mij dat ik door moest gaan als het Gods wil is en dat hij daar als mens niet tegenin wil gaan. Tegelijkertijd zien veel Spanjaarden alles wat niet rooms-katholiek is, als sektarisch.”

De vredeverkondiging wordt ook niet door het gehele protestantisme in Spanje verwelkomd, aldus Sergio. „Sommigen christenen denken dat eenheid met iedereen mogelijk is, ook al zijn er grote verschillen van opvatting over het geloof.” Volgens de evangelist kan er onvrede met God ontstaan wanneer mensen vrede met iedereen willen bewerken ten koste van de relatie met God.

Ook evangelisatie-ervaringen vanuit het Belgische Tongeren werden gedeeld op de ontmoetingsdag. Guus van Amstel is daar actief. Een belangrijk onderdeel van zijn werk is de jaarlijkse Evangelisatieweek, die elk jaar opnieuw voor positieve ervaringen en verhalen zorgt.

Van Amstel vindt het bijzonder om daar jongeren te ontmoeten die nog nooit van Christus hebben gehoord en die na het eerste contact meer willen weten over Hem. „Onze hoop is dat het zaadje dat tijdens zo’n week geplant wordt, verder verspreid wordt. Gelukkig zien wij dat regelmatig gebeuren wanneer bijvoorbeeld jongeren terug blijven komen naar de jeugdclubs die wij maandelijks organiseren.”

Gratis bloemetje

Het overbrengen van de vredeboodschap op volwassenen in België is volgens de evangelist een stuk lastiger: „Wij komen in Tongeren aan de deur bij mensen en bieden hen een gratis bloemetje aan. Dan levert bij de ontvanger meteen argwaan op. Zomaar iets gratis ontvangen – dat kan immers niet? De blijdschap is dan ook groot als iemand dankzij een gesprek dat volgt, door begint te krijgen dat Gods genade ook gratis is.” Van Amstel benadrukt dat er toch velen zijn die hun argwaan houden, veelal gebaseerd op hun afkeer tegen de kerk.