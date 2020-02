IRS benoemt Jan-Henry Seppenwoolde tot directeur

Stichting In de Rechte Straat (IRS) heeft Jan-Henry Seppenwoolde benoemd tot nieuwe directeur. Hij volgt Hans ten Klooster op, die fulltime directeur wordt bij het Kerkelijk Bureau van de Hersteld Hervormde Kerk.

Seppenwoolde (43) is sinds 2008 evangelist namens Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) in Machala, Ecuador. Seppenwoolde is getrouwd, heeft vier kinderen en is lid van de gereformeerde gemeente te Utrecht. In verband met de leeftijd van de kinderen keren hij en zijn gezin in mei terug naar Nederland. Zijn dienstverband bij IRS gaat in per 1 augustus.

Het bestuur van IRS meldt in een persbericht „dankbaar” te zijn voor de benoeming. IRS-voorzitter dr. M. Klaassen: „Niet alleen heeft hij als zendingswerker hart voor de verspreiding van het Evangelie, hij is ook een pionier die ervaring heeft met het inslaan van nieuwe wegen. Dat alles vanuit een hartelijke verbondenheid aan de kernnoties van de Reformatie, die ook in de 21e eeuw nog niets van hun zeggingskracht verloren hebben.”

Seppenwoolde ziet uit naar zijn werk bij de IRS, laat hij in hetzelfde persbericht weten. „Ik zie er naar uit om samen met het bestuur, team en achterban de stichting niet alleen verder te positioneren, maar ook te zoeken naar verdere uitbreiding van de projecten en andere ondersteunende activiteiten die het geluid van de Reformatie versterken in Europa. Een van de dingen die ik afgelopen jaren in Ecuador geleerd heb, is dat religie of roomse vroomheid verloren zielen niet kunnen redden, maar het ware heil verduisteren. De zaligheid is alleen te verkrijgen door een hartelijk geloof in Jezus Christus als de enige en volkomen Zaligmaker.”

De huidige directeur, Hans ten Klooster, combineerde de afgelopen jaren het directeurschap bij IRS met zijn werk bij het Kerkelijk Bureau van de Hersteld Hervormde Kerk. Het bestuur vindt het jammer dat Ten Klooster IRS gaat verlaten, aldus dr. Klaassen. „We hebben alle begrip voor zijn keuze zich volledig te richten op het werk op het Kerkelijk Bureau van de HHK en danken hem voor zijn inzet.”

IRS werd in 1960 opgericht door de voormalig rooms-katholieke priester H. J. Hegger en richt zich op evangelisatie onder rooms-katholieken. IRS werkt voornamelijk in landen waar „het Evangelie nog weinig gehoord en verkondigd wordt”, zoals in België, Italië, Spanje, Oostenrijk en Polen.