IREF/ICF-Delft naar Nieuwe Kerk in Delft

De internationale gemeente ICF-Delft houdt vanaf zondag haar erediensten in de Nieuwe Kerk aan de Markt in Delft.

Vanuit de hervormde gemeente te Delft werd rond de eeuwwisseling een begin gemaakt met Engelstalige diensten en werd de International Reformed Evangelical Fellowship (IREF) opgericht, onder verantwoordelijkheid van de algemene kerkenraad van de hervormde –later protestantse– gemeente van Delft. Sinds 2013 is ds. N. M. Tramper als predikant (met een bijzondere opdracht) aan de IREF verbonden. In 2016 leidde een groeiende samenwerking met de vrijgemaakt gereformeerde Immanuelkerk tot de vorming van een International Christian Fellowship (ICF). „Leden en gasten komen uit alle delen van de wereld; de gemeente telt veel studenten en promovendi”, aldus de kerkenraad. Aanvankelijk werden de diensten gehouden in de kapel van de Oude Kerk. Enkele jaren geleden betrok de ICF-Delft de Génestetkerk, die ze huurde van de remonstrantse gemeente. „We zijn blij dat de diensten nu in de gerestaureerde Nieuwe Kerk kunnen worden gehouden, waar ook meer ruimte is voor bijzondere diensten zoals doop- en avondmaalsdiensten.” beeld Jan Buteijn