Irakese asielzoeker in Duitsland vast voor aanval op christen

Een 31-jarige asielzoeker uit Irak is vanwege een aanval op een christelijke ex-moslim uit Iran veroordeeld tot een celstraf van drie jaar en tien maanden. Dat heeft de rechtbank in Düsseldorf bepaald, aldus persbureau Idea woensdag.

De straf is onder meer opgelegd vanwege het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. In de zaak speelde een religieus motief een rol. De Irakees viel de Iraanse christen aan met een mes en probeerde hem te wurgen. Daarnaast zou de dader met een mok op de slaap van het slachtoffer hebben geslagen. De advocaat van de dader heeft aangekondigd tegen de uitspraak in beroep te gaan.