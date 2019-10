Iraanse voorganger beëindigt hongerstaking

De Iraanse voorganger Yousef Nadarkhani heeft zondag zijn wekenlange hongerstaking beëindigd.

De predikant was sinds 23 september in hongerstaking om te protesteren tegen het besluit dat zijn kinderen hun opleiding niet mogen volgen omdat zij hun islamitische lessen niet hadden afgerond. Nadarkhani beëindigde zijn protestactie omdat zijn situatie nu aandacht heeft gekregen.

De voorganger werd in 2017 veroordeeld tot een tienjarige gevangenisstraf vanwege zijn geloof. Hij vraagt al jaren aandacht voor de situatie van de christelijke minderheid in Iran. Mensenrechtenorganisatie Christian Solidarity Worldwide meldde dinsdag dat de hongerstaking „nadelige effecten” had op zijn gezondheid.