Iraanse christin opgepakt om niet netjes zittende hoofddoek

Een christelijke Iraanse (19) is onlangs gearresteerd omdat haar hoofddoek niet goed zat. Al eerder zat ze zes maanden vast vanwege betrokkenheid bij een huiskerk in Teheran.

Dat meldde Open Doors maandag. Een gesluierde vrouw viel Fatemeh Mohammadi op 9 juli op straat aan. Ze vond dat Mohammadi haar hoofddoek niet netjes droeg. De christelijke vrouw stapte daarop naar de politie. Die besloot echter om Mohammadi te arresteren en de andere vrouw met een waarschuwing te laten gaan. De volgende dag werd Mohammadi vrijgelaten.

Het is zeldzaam dat christenen in Iran opkomen voor hun rechten. Mohammadi maakt zich sterk voor haar medechristenen in het land. Eerder dit jaar schreef ze een brief aan de Iraanse minister van Inlichtingendiensten met de boodschap dat hij zich niet houdt aan de wet. In artikel 23 staat namelijk dat niemand mag worden aangevallen vanwege zijn geloof.

Mohammadi strijdt bovendien voor veilige plaatsen om met medechristenen samen te komen.