Iraanse christen vrijgelaten uit cel

De Iraanse christen Hadi Asgari is op 11 april vrijgelaten. Hij zat sinds augustus 2016 in de gevangenis in Teheran.

De man werd destijds samen met een aantal andere christenen opgepakt. Een deel van de groep zit nog vast.

Asgari werd in 2017 veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar wegens godslastering, omdat hij onderdak bood aan een huiskerk en omdat hij zich schuldig zou maken aan evangelisatie.

Drie medegevangenen werden in 2017 al vrijgelaten, na het betalen van een borgsom. Dat moet voorkomen dat ze Iran ontvluchten.