Iraanse christen schrijft brief vanuit cel

Naser Navard-Goltapeh, een Iraans christen, werd in september 2017 veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf voor het leiden van een huiskerk. Vanuit zijn cel schreef hij een open protestbrief.

In zijn brief van 1 november beweert hij vals beschuldigd te zijn van „acties tegen de nationale veiligheid door het leiden van een huiskerk”, zo meldde Open Doors vrijdag. Volgens Naser erkennen de artikelen 13 en 26 van de Iraanse grondwet het christendom. Hij werd in 2016 gearresteerd toen hij drie christenen uit Azerbeidzjan ontmoette. Vanaf september 2017 zit hij zijn straf uit in Teheran. „Ik hoop dat de liefde van de Heere Jezus Christus wordt verspreid door de stemmen van christengevangenen in deze wereld.”