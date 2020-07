Iraanse bekeerling verliest hoger beroep

De Iraanse bekeerling Ismaeil Maghrebinejad heeft het hoger beroep tegen twee celstraffen die hem waren opgelegd verloren. Dat meldde Article 18 donderdag.

De 65-jarige Ismaeil, lid van de Anglicaanse Kerk, kreeg aanvankelijk drie celstraffen, van in totaal zes jaar. Zondag hoorde hij dat de eerste daarvan, driejarige celstraf vanwege „het beledigen van heilige islamitische opvattingen”, in hoger beroep was vernietigd. Donderdag werd hem echter meegedeeld dat hij de beide andere straffen wel moet uitzitten.