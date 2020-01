Iraanse bekeerling krijgt drie jaar cel

Een Iraanse christen, Ismaeil Maghrebinejad, is begin deze maand door een Iraanse rechter veroordeeld tot drie jaar cel vanwege „het beledigen van heilige islamitische opvattingen.” Dat meldde Article18 dinsdag.

De 65-jarige bekeerling had een bericht doorgestuurd waarin Iraanse geestelijken werden belachelijk gemaakt. Volgens Mansour Borji van Article18 is de straf disproportioneel voor „zoiets gewoons.” In een recent rapport stellen diverse christelijke organisaties dat Iran de vrijheid van godsdienst onverminderd blijft beperken.