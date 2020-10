Iraakse postzegel moet christen steunen

Het Iraakse postbedrijf Iraqi Post gaat postzegels met daarop afgebeelde kerken uit de hoofdstad Bagdad verkopen.

De eerste postzegels werden eind september gedrukt in Bagdad. Het is de eerste keer dat de christelijke gebedshuizen zo prominent in beeld worden gebracht door de staat.

De postzegels zijn onderdeel van een project van de Iraakse overheid om de christelijke historie in het land onder de aandacht te brengen.

Andere maatregelen van dit project zijn bijvoorbeeld de renovatie van kerken die beschadigd zijn geraakt door aanvallen van terreurgroep IS.

Het project moet er verder voor zorgen dat christelijke gemeenschappen in het land blijven. De afgelopen jaren vertrokken veel christenen uit het land, vanwege het vele geweld. Irak is al jaren in oorlog met terreurgroep IS.