Iraakse christenen verder in het nauw

Een christelijk artsenechtpaar uit Bagdad is eerder deze maand in koelen bloede vermoord. Iraakse geloofsgenoten reageren ontzet. Jonge christenen formeren intussen gewapende milities.

Westerse landen hebben de gruweldaden van Islamitische Staat (IS) tegen christenen en andere religieuze minderheden betiteld als genocide.

De Amerikaanse auteur Ralph Peters werpt in 2016 al de stelling op dat de genocide op christenen in het Midden-Oosten zijn eindfase nadert. Intussen zouden westerse leiders volgens hem bewust de andere kant op kijken, „zoals ze ook indertijd de Holocaust negeerden”. In felle bewoordingen voegt hij daaraan toe: „Later zullen er krokodillentranen worden vergoten en wellicht zal er een herdenkingsmuseum worden opgericht voor deze christenen.”

Vervolging

De Chaldeeuwse aartsbisschop van Erbil, Bashar Warda, wijst erop dat de gewelddadige vervolging van christenen in Irak en het Midden-Oosten niet pas begon met de komst van IS in 2014. Volgens de aartsbisschop zijn deze christenen al 1400 jaar slachtoffer van „een geleidelijke genocide”. Dit „onmenselijke gedrag” mag daarom volgens hem niet langer worden vergoelijkt. Het is de harde waarheid, dat religieuze diversiteit in Irak en elders in het Midden-Oosten geen toekomst heeft als dit geweld niet stopt, aldus de aartsbisschop.

Een recente reeks aanslagen op christenen in de Iraakse hoofdstad Bagdad toont aan dat de kerkleider gelijk krijgt. Die aanvallen lijken geen relatie te hebben met de soennitische IS, omdat ze plaatshadden in wijken waar overwegend sjiitische moslims wonen.

De moord op het christelijke artsenechtpaar in Bagdad is daar een voorbeeld van. De 61-jarige Hisham al-Maskuni, zijn echtgenote en zijn hoogbejaarde schoonmoeder werden begin maart in koelen bloede vermoord. Het echtpaar Al-Maskuni vluchtte in 2003 uit Bagdad, maar keerde daar vijf jaar geleden terug om in een ziekenhuis te gaan werken.

Het Chaldeeuwse patriarchaat in Irak heeft alle christenen opgeroepen om een zwarte rouwband om de borst te dragen. De kerk beschouwt de moordpartij niet als losstaand incident, omdat sinds begin dit jaar meerdere christenen bij dergelijke geweldsdaden om het leven zijn gekomen.

Een van hen is de 27-jarige Samer Jajjo, die op klaarlichte dag voor zijn eigen huis vermoord werd. Hij laat een vrouw en twee jonge kinderen achter.

Iraakse politici reageren geschokt op de gewelddadige gebeurtenissen. Parlementsvoorzitter Salim Jubouri noemt de moordpartijen een aanslag op „de nationale eenheid”. Hij vindt dat de Iraakse politiek de bedreiging ernstig dient te nemen, om te voorkomen dat Irak „zijn oorspronkelijke bewoners zal verliezen”.

Brigades

Volgens de Iraakse priester Biyos Qasha hebben de daders dat doel juist voor ogen. „De boodschap luidt dat er in Irak geen plaats meer is voor christenen. We worden gezien als lammeren die ieder moment kunnen worden geslacht”, aldus de geestelijke begin maart tegenover de Koerdische televisie.

Na jaren van onrust en burgeroorlog in Irak hebben groepen van vooral jonge christenen zich geformeerd tot gewapende milities. Zij zijn niet langer bereid zich als lammeren te laten doden. De christelijke ”Babylon Brigades” krijgen steeds meer bekendheid. Hun leider, de Assyrische Rayan Al-Kildani, reageert woedend op de moorden in Bagdad. Hij vermoedt dat IS achter de aanslagen zit. „We zullen niet langer zwijgen over deze moordpartijen op christenen en we zullen onze keuzes maken”, aldus Al-Kildani.