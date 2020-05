Ir. Martijn van den Boogaart nieuwe directeur GZB

Ir. Martijn van den Boogaart, oud-zendingswerker bij de GZB en momenteel werkzaam bij de IZB, volgt per 1 september ds. Jan Ouwehand op als directeur van de GZB.

Dat meldde de zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland vrijdag.

Van den Boogaart (46) woont in Delfgauw, is getrouwd en heeft drie kinderen. Na zijn opleiding electrotechniek aan de Technische Universiteit Delft begon hij zijn loopbaan als projectmanager en consultant in het bedrijfsleven. Vervolgens was hij acht jaar uitgezonden naar Malawi als adviseur en programmamanager bij een van de partnerkerken van de GZB. Zijn vrouw Anneke was daar tropenarts in een ziekenhuis van deze kerk.

Sinds 2016 werkt Van den Boogaart bij de IZB, een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk. Hij is betrokken bij de ontwikkeling van Focus, een programma voor missionaire gemeenteopbouw, en begeleidt gemeenten bij de uitvoering van dit programma. Binnen IZB-Focus coördineert hij in samenwerking met de GZB ook de verbinding met kerken wereldwijd, aldus de zendingsorganisatie.

Verbinding

„Wat mij aanspreekt bij de GZB is het verlangen om wereldwijd het goede nieuws van Gods Koninkrijk te delen, in woorden en daden”, aldus Van den Boogaart in het persbericht dat de GBZ vrijdag verspreidde. „Ik vind het een voorrecht dat we dat samen doen met medechristenen uit de hele wereld. Het is verrijkend om in ontmoetingen met hen te horen hoe zij op hun plek in het dagelijks leven Jezus volgen. Ik merk dan veel overlap met wat ik hoor in gemeenten waar ik nu werk. Ik hoop daarom dat ik met mijn ervaringen in het buitenland en bij de IZB kan bijdragen aan nieuwe vormen van verbinding tussen gemeenten in Nederland en gemeenten en organisaties op andere plekken in de wereld. We kunnen veel van elkaar leren en samen bereiken we meer mensen.”

Vertrouwen

Het GZB-bestuur laat in hetzelfde persbericht weten dankbaar te zijn dat Van den Boogaart directeur van de zendingsorganisatie wordt. „We kennen Martijn goed; als zendingswerker in Malawi heeft hij het werk van de GZB missiologisch en theologisch helpen vormgeven. In zijn werk bij de IZB heeft hij leidinggegeven aan programma’s binnen IZB-Focus en heeft hij de gemeenten die ook het werk van de GZB dragen diepgaand leren kennen. Die ervaringen geven ons veel vertrouwen, en ruimte voor Martijn om wederkerig de verbinding te leggen tussen de missionaire roeping van gemeenten die de GZB steunen, de GZB en de partnerkerken van de GZB in het buitenland.”

Afscheid

Het aantreden van Van den Boogaart op 1 september 2020 betekent ook het afscheid van ds. Jan Ouwehand als directeur van de GZB. „De huidige directeur zal nog tot 1 oktober 2020 werkzaam zijn bij de GZB om een goede overgang te realiseren. Het bestuur van de GZB is dankbaar voor het werk dat Jan voor de GZB heeft mogen doen en nog mag doen de komende maanden.”

Wanneer de ledenvergadering in de tweede helft van 2020 zal besluiten tot invoering van het voorgestelde raad van toezichtmodel, wordt de functie van directeur omgezet in directeur-bestuurder.

