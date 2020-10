Inwoners Vierlingsbeek kopen leegstaande kerk

De leegstaande Laurentiuskerk in Vierlingsbeek (bij Boxmeer) is verkocht aan Stichting Laurentius Vierlingsbeek, een initiatief van inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen die het gebouw voor de twee dorpsgemeenschappen in stand willen houden. Het geld voor de aankoop is bijeengebracht met de uitgifte van obligaties aan belangstellende dorpelingen en een aanvullende lening.

Het kerkgebouw werd vijf jaar geleden aan de rooms-katholieke eredienst onttrokken. Daling van het aantal kerkgangers en teruglopende inkomsten waren de redenen voor de sluiting. De Laurentiusparochie ging in 2010 al op in de regionale parochie Maria Moeder van de Kerk.

De Laurentiuskerk werd in 1953 in gebruik genomen als vervanging voor de gelijknamige kerk die tijdens de slag om Overloon in oktober 1944 geheel werd verwoest.

Stichting Laurentius Vierlingsbeek wil de kerk behouden als „ontmoetingspunt voor persoonlijke bezinning en reflectie”, als cultuurhistorisch erfgoed en als „baken en herkenningspunt van en in Vierlingsbeek.” Ze wil een breder cultureel gebruik van het gebouw mogelijk maken en zal „passende en respectvolle activiteiten” in de kerk ondersteunen en ontwikkelen.

Het stichtingsbestuur bekijkt op korte termijn of de kerk in deze coronatijd „uitkomst kan bieden voor verenigingen die nu niet terecht kunnen in hun vertrouwde accommodatie.”