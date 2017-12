Inwoners Hoorn ontvangen tweede editie evangelisatieblad ”Allicht Hoorn”

In Hoorn is dezer dagen opnieuw op alle adressen het evangelisatietijdschrift Allicht Hoorn bezorgd.

Het betreft de tweede editie van het evangelisatieblad; vorig jaar september verscheen de eerste editie. Albert van Bragt, evangelist bij christelijke gemeente Het Lichtbaken: „Omdat de uitgave in 2016 toch flink wat reacties heeft opgeleverd, werd begin dit jaar besloten om met Kerst een tweede editie te verzorgen.”

In het tijdschrift staan negen artikelen, „waarin op diverse manieren de Boodschap van Kerst wordt vertolkt”, aldus Van Bragt. „Geprobeerd is daarbij een duidelijke link te leggen met de stad Hoorn. Daarnaast bevat het tijdschrift een jeugdpagina, informatie over de activiteiten op de evangelisatiepost Het Lichtbaken en een aantal pagina’s met advertenties.”

Het blad wordt ook naar de achterban van de stichting Predik het Woord gestuurd, die het evangelisatiewerk in Hoorn mogelijk maakt. Het tijdschrift kan worden ingezien via de website van Het Lichtbaken in Hoorn.

