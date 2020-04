Inwoner Krimpen doet aangifte tegen predikant

Tegen ds. A. Kort, oud gereformeerd predikant te Krimpen aan den IJssel, is aangifte gedaan wegens discriminatie.

Ds. Kort had op 18 maart 2020 maart een brief gestuurd naar het gemeentebestuur van Krimpen aan den IJssel. In deze vertrouwelijke brief noemde de predikant het coronavirus een straf van God. Hij riep het gemeentebestuur op om het abortusbeleid te wijzigen, het menselijk leven te beschermen, de praktijk van euthanasie te stoppen, de zondag niet langer te ontheiligen en de scheppingsorde te handhaven.

Leon Houtzager, oud-burgerraadslid van de VVD in Krimpen, vindt dat de predikant discrimineert. Volgens hem zou ds. Kort doelen op mensen die euthanasie plegen, op homoseksuelen en transgenders. „Dit is echt een statement om homoseksualiteit aan te pakken.” Houtzagers hoopt dat dit leidt tot een rechtszaak.

Ds. Kort zegt desgevraagd niet op de aangifte te zullen reageren. „Ik ga niets doen en ik heb deze man al vergeven. Ik wend mij tot de hoogste Rechter, Wiens dienaar ik ben. Hij beslisse het geschil.”

Over de brief die hij naar het gemeentebestuur had geschreven, zegt ds. Kort nu: „Die brief was geschreven om in deze moeilijke tijd mee te leven met de overheid. Als kerk willen we ons houden aan het beleid van de overheid, op onze beurt wilden we de overheid vragen te regeren op basis van wat de Bijbel ons zegt. Het gaat niet alleen over euthanasie of homoseksualiteit, het gaat over alle zonden van land en volk. Daarbij heb ik niet gediscrimineerd, want we staan allemaal schuldig.”