Interkerkelijke Jongerenraad opgericht

Kerkelijk betrokken jongeren een stem geven in de kerken en in de maatschappij. Dat is het doel van de onlangs opgerichte Interkerkelijke Jongerenraad.

Op initiatief van enkele jongeren zal dit platform dit jaar verder vorm krijgen, met steun van de Raad van Kerken en MissieNederland.

De Interkerkelijke Jongerenraad wordt een ontmoetingsplek voor „gelovige, zoekende en geïnteresseerde jongeren” die zich verbonden voelen met een kerk in Nederland.

Renate Japenga (32), een van de initiatiefnemers, licht het plan op de website van de Raad van Kerken toe: „Via dit platform kunnen jongeren ook invloed uitoefenen op het beleid van de kerken en meespreken in de verschillende kerkelijke samenwerkingsverbanden. Daarnaast zullen maatschappelijke thema’s aan bod komen. Ook hierover kan de jongerenraad zijn stem laten horen.”

Nederland is een van de weinige landen in Europa waar nog geen Interkerkelijke Jongerenraad of een soortgelijk platform bestaat. Het kernteam is op zoek naar vrijwilligers om het initiatief verder vorm te geven. Op de website van de Raad van Kerken staat een vacature voor jongeren die willen bijdragen aan de raad.

