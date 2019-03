In het Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche had de afgelopen dagen een interkerkelijke Bijbelstudieconferentie +16 plaats, georganiseerd door het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Centraal stond de Vroege Kerk zoals die beschreven wordt in het Bijbelboek Handelingen. Achter de katheder: ds. C. P. de Boer, predikant te Sliedrecht (Beth-El).