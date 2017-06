Intergroep: EU, spreek met religieuze leiders bij schending mensenrechten

Europese ministers van Buitenlandse Zaken zouden in direct contact moeten staan met geestelijke leiders in landen waar mensenrechten worden geschonden. Religieuze leiders zijn het beste in staat verzoeningsprocessen op gang te brengen.

Dat staat in het jaarrapport van de ”Intergroep voor de vrijheid van godsdienst en religieuze tolerantie” in het Europees Parlement dat dinsdag werd gepresenteerd. De werkgroep, onder leiding van de Europarlementariërs De Jong (SP) en Van Dalen (ChristenUnie-SGP), stelt verder dat religieuze leiders een belangrijke rol kunnen spelen om radicalisering te voorkomen.

Vertegenwoordigers van de Europese werkgroep voor rechten van de mens (Cohom) hebben in het achterliggende jaar (juni 2016 tot nu) verschillende religieuze leiders ontmoet die door de Europese Unie worden gestimuleerd om vrede te bevorderen en extremisme te bestrijden, meldt het rapport. „Gegeven de huidige situatie in de wereld en de steeds groter wordende behoefte om geweld, extremisme en radicalisering tegen te gaan”, raadt de intergroep de Europese Commissie en het Parlement aan „om de dialoog te blijven bevorderen met religieuze en niet-religieuze leiders.”

In het rapport gaat de intergroep verder diverse landen langs waar vervolging of verdrukking van minderheden aan de orde is. Zo worden China, Eritrea, Iran, Irak, Nigeria, Pakistan en Sudan genoemd.

De intergroep is blij dat het Europees Parlement zich heeft uitgesproken over de gevangenschap van voorgangers in Sudan, maar stimuleert het Parlement tegelijk om zich specifieker uit te spreken. Hij toont zich „extreem bezorgd” over de religieus-etnische agenda van „islamisering en arabisering” van de Sudanese overheid. De groep roept partners van moslimlanden op deze ontwikkeling richting hun contacten te benoemen.

Het Europees centrum voor democratie en mensenrechten (EIDHR) ondersteunt projecten die het interreligieuze gesprek stimuleren. Volgens de intergroep zouden ondersteuningsprogramma’s van de EU de bescherming van religieuze minderheden de hoogste prioriteit moeten geven.