Intensief gebruik van gebedsapp

Medewerkers van het Duitse gebedsplatform amen.de hebben in vier jaar tijd ruim 2 miljoen keer gebeden voor mensen die daar via de site of app om vroegen. Dat meldde de nieuwsdienst jesus.de dinsdag.

Er werd onder meer om gebed gevraagd vanwege gezondheidzorgen, ontslag en huwelijksproblemen, meldde initiatiefnemer Rolf Krüger. „Het is ontroerend te zien dat mensen de stap zetten om zich via een app aan God toe te vertrouwen, terwijl ze misschien nooit een stap in een kerk zetten.”

Bij de app zijn ruim 4000 christenen betrokken die voor de aanvragers of anderen bidden.