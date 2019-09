Installatie Jos de Kock als nieuwe ETF-rector

Prof. dr. Jos de Kock is maandagavond in Leuven geïnstalleerd als rector van de Evangelische Theologische Faculteit (ETF).

De Kock is sinds oktober 2018 verbonden aan de ETF en werd op 1 september 2019 aangesteld als hoogleraar praktische theologie. Hij behaalde masterdiploma’s in onderwijskunde (Nijmegen) en theologie (Utrecht).

ETF start academisch jaar met 65 nieuwe studenten

In zijn inaugurele rede ”Wait a minute in stressful times. A practical theological account of learning in encounter” verkende De Kock het concept van „leren in ontmoeting”, alsook de betekenis ervan voor het godsdienstonderwijs, het jeugdwerk en voor het beoefenen van de (praktische) theologie als academische en vormende instelling.

De Kock pleitte ervoor om de realiteit van het hier en nu als een belangrijke bron voor de ontwikkeling van theologische reflectie te beschouwen. „Leren in het algemeen en leren in relatie tot geloven in het bijzonder beschouw ik pedagogisch als een relationeel proces. En theologisch zie ik leren als fenomeen dat is ingebed in de ontmoeting met God en de ontmoeting met anderen, wie die ander ook is.”