Bij het blussen van de brand in de Amstelveense Sint-Urbanuskerk, vorig jaar september, gingen er dingen mis. Zo was de brand moeilijk te bestrijden doordat de bluswatervoorziening niet op orde was.

De brandweerlieden valt echter niets te verwijten, concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid in een onderzoek dat deze week naar buiten kwam. Bij de brand raakte een deel van de pas gerestaureerde kerk zwaar beschadigd. De brand werd laat ontdekt en kon zich binnen in de kerk snel verspreiden.