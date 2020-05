Inkomsten GZB gedaald in 2019

De inkomsten van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) in de Protestantse Kerk lagen vorig jaar op 7,6 miljoen euro. Dat is ruim een half miljoen minder dan in 2018.

Dat blijkt uit het jaarverslag dat de organisatie donderdag publiceerde.

De inkomsten uit nalatenschappen namen met bijna een miljoen euro af, terwijl verschillende thuisfrontcommissies drie ton meer ophaalden.

Van de 7,8 miljoen euro die de GZB in 2019 besteedde, ging meer dan de helft naar kerken in Afrika, het Midden-Oosten en Centraal-Afrika.

Voor de organisatie waren vorig jaar 55 zendingswerkers actief. Dat zijn er twaalf meer dan in 2018. De GZB steunde vorig jaar 203 projecten, verdeeld over 38 landen.