Initiatiefnemers Jongerenklooster stappen op

De initiatiefnemers van het Jongerenklooster in Diepenveen, Ben en Ineke Lamoree, zijn opgestapt vanwege een „conflict over de koers”. Dat meldde het Nederlands Dagblad donderdag op basis van een nieuwsbrief van de organisatie.

Het echtpaar Lamoree zorgde ervoor dat het jongerenklooster in september vorig jaar werd opgericht in klooster Nieuw Sion te Diepenveen, een dorp nabij Deventer. De initiatiefnemers begeleidden samen met andere teamleden jongeren die in het klooster verblijven. Daarnaast was Ben Lamoree voorzitter van het bestuur van de Stichting Jongerenklooster. De overige bestuursleden nemen zijn taken nu waar.

Het jongerenklooster biedt plaats aan maximaal vijftien jongeren, tussen de twintig en dertig jaar oud. Een verblijf kan tussen de twee en twaalf maanden duren. In september woonden er vijf jongeren in het klooster, momenteel is dat aantal gegroeid tot negen.

Ben en Ineke Lamoree geven in de nieuwsbrief aan dankbaar te zijn dat het klooster er daadwerkelijk is gekomen en dat „inmiddels duidelijk is geworden dat het jongerenklooster zegenrijk is in het leven van de jongeren.”

Zie ook:

Viering en feest op het kloosterfestival (RD.nl, 25-08-2018)

Je leven structureel veranderen in een jongerenklooster (RD.nl, 04-04-2018)