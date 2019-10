Informeel overleg CGK over interne situatie

De afgevaardigden en pre-adviseurs van de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) hebben vrijdag tijdens een besloten en informele bijeenkomst het gesprek gevoerd over wat de onderlinge samenbinding of juist de onderlinge vervreemding bevordert.

Dat liet het moderamen zaterdag weten. De preses, ds. J. G. Schenau, sprak een bezinnend woord naar aanleiding van Openbaring 1:9–18. Aan enkele synodeleden was gevraagd een persoonlijke bijdrage te leveren over hun verwachtingen van de komende synode. In groepen werd daarover doorgesproken, ook over de vraag hoe het verder moet met de CGK. Hoogleraar kerkrecht prof. dr. H. J. Selderhuis liet zijn licht schijnen over ontstaan, werkwijze en betekenis van een synode en de verantwoordelijkheid van de afgevaardigden daarin. Vanuit de groepsgesprekken werden diverse aanbevelingen aan de synode gedaan. Ten slotte werd geluisterd naar videoboodschappen van drie kerkleden (17, 31 en 93 jaar).